Fecha de publicación: 11 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 11 de octubre de 2026

En medio de la tensa coyuntura que sacude al sistema penitenciario nacional, la Dirección General de Adaptación Social emitió un nuevo y contundente comunicado este domingo 11 de octubre para rechazar categóricamente las denuncias de supuestas agresiones físicas, tratos crueles o torturas contra los privados de libertad.

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Las autoridades del sistema penitenciario salieron al paso de los cuestionamientos surgidos en los últimos días tras una serie de requisas y operativos de control en los centros penales, los cuales han generado fricciones internas y resistencia por parte de algunos sectores de la población recluida.

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Según detalló la institución, en las últimas jornadas se han desarrollado acciones sistemáticas de supervisión en los establecimientos con el propósito de fortalecer la disciplina, la seguridad y el cumplimiento de la normativa. Estas medidas se enmarcan en la línea de gestión impulsada por el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, quien asumió el cargo con el objetivo explícito de recuperar el control efectivo de las cárceles del país.

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Asimismo, el comunicado califica como un acto de “mala fe” y falsedad la versión que circuló recientemente sobre la supuesta muerte de un recluso a causa de una presunta agresión física dentro de los penales, asegurando que tal escenario jamás ocurrió y que fue fabricado para distorsionar la realidad interna.

El contexto de la polémica

Esta controversia se intensificó tras los rigurosos operativos de seguridad y requisa implementados en complejos carcelarios como La Reforma, los cuales encendieron las alarmas entre familiares y organizaciones debido a denuncias de supuestos abusos y conatos de resistencia interna, incluidos intentos de huelga de hambre que posteriormente fueron disuadidos mediante diálogo.

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La tensión carcelaria también coincide con los preparativos y el debate en torno a las nuevas medidas de máxima seguridad impulsadas por el Ejecutivo y la inminente apertura del nuevo Centro de Atención Institucional de Alta Seguridad (CACCO).

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Ante este panorama, Adaptación Social recalcó que las actividades institucionales y los servicios esenciales, como la alimentación, la atención médica y el régimen de visitas, se mantienen bajo los mecanismos ordinarios de supervisión.

Finalmente, la Dirección General reafirmó que el ejercicio de la autoridad del Estado no es negociable.