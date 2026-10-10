Fecha de publicación: 10 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 10 de octubre de 2026

Un ambiente de alta tensión, ansiedad y zozobra es el que se vive dentro de los pabellones del CAI Jorge Arturo Montero Castro (La Reforma), según reconocieron las propias autoridades penitenciarias tras las recientes alertas surgidas en el centro penal.

El motivo principal de esta inquietud entre los reclusos radica en la inminente puesta en marcha del Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), módulo diseñado para aislar a privados de libertad de alta peligrosidad y cortar estructuras delictivas desde el interior de los penales.

El intendente Jonathan Aguilar, jefe policial de La Reforma, confirmó que el temor ante los inminentes traslados ha desatado reacciones de resistencia y reportes infundados por parte de la población penal.

“Debemos entender el contexto en el que estamos actualmente. Estamos a pocos días de la apertura del CACCO y existe una población privada de libertad que se encuentra ansiosa, preocupada y tensa ante un inminente traslado”, explicó el mando policial.

Denuncias y la lupa del Ministerio Público

Este clima de tensión coincide con graves señalamientos surgidos tras una requisa realizada el viernes con presencia del ministro de Justicia, Gabriel Aguilar Vargas.

Versiones preliminares indican que hasta 40 privados de libertad habrían presentado golpes o heridas diversas, además de que ingresó un reporte al 911 alertando sobre el supuesto fallecimiento de un interno, hecho que Justicia desmintió enfáticamente.

Debido a estas denuncias y a la participación del ministro en la escena, el OIJ inició una investigación de oficio bajo la dirección directa del Fiscal General de la República para determinar si existió algún tipo de abuso de autoridad o agresión sistemática dentro del recinto carcelario.