Fecha de publicación: 10 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 10 de octubre de 2026

El jefe policial del Centro de Atención Institucional (CAI) Jorge Arturo Montero Castro, intendente Jonathan Aguilar, se pronuncio oficialmente tras la polémica desatada en torno al penal y rechazó de forma contundente las denuncias sobre presuntas agresiones a la población privada de libertad.

De acuerdo con el jefe de la unidad policial penitenciaria, las intervenciones coordinadas con el Ministerio de Seguridad Pública correspondieron a un operativo ordinario de inspección y control en los pabellones.

“Quiero ser muy claro que la Policía Penitenciaria durante el operativo (…) no presenciamos ni autorizamos ningún tipo de agresión o maltrato contra la población privada de libertad”, aseveró Aguilar.

Durante la revisión se utilizaron escáneres móviles de alta tecnología para la detección de objetos prohibidos, logrando decomisar una importante cantidad de armas punzocortantes en manos de los reclusos.

Además, el mando policial indicó que intervinieron mediante el diálogo directo con los internos ante un conato de huelga de hambre en uno de los sectores, logrando que aceptaran la alimentación de forma pacífica.

Contexto: Investigación judicial en curso

El pronunciamiento del jefe policial se da en medio de fuertes versiones que han circulado en las últimas horas. Fuentes preliminares han señalado que al menos 40 privados de libertad habrían resultado con golpes y contusiones tras el operativo en el que participó el propio ministro de Justicia, Gabriel Aguilar Vargas.

Ante este panorama, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que mantiene abiertas las pesquisas sobre lo ocurrido. Las investigaciones se desarrollan bajo la dirección funcional del Fiscal General de la República, Carlo Díaz Sánchez, un procedimiento de fuero especial al estar involucrado un miembro de los Supremos Poderes.