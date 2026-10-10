Fecha de publicación: 10 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 10 de octubre de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público abrieron una investigación para esclarecer presuntos hechos de violencia ocurridos durante una intervención en el Centro de Atención Institucional (CAI) Jorge Arturo Montero Castro, conocido como La Reforma.

Dado que la diligencia contó con la aparente presencia del ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas miembro de los Supremos Poderes, las pesquisas están siendo dirigidas de forma directa por el Fiscal General de la República.

El caso tomó fuerza tras versiones preliminares surgidas en las últimas horas que señalan que al menos 40 privados de libertad habrían resultado con golpes e impactos tras la requisa ejecutada este viernes por la Policía Penitenciaria y la Fuerza Élite.

Ministerio de Justicia desmiente versiones

Ante los señalamientos y una alerta enviada al sistema de emergencias 9-11 por un abogado particular, quien denunció el supuesto fallecimiento de un recluso de apellido González, el Ministerio de Justicia y Paz descartó categóricamente cualquier deceso o agresión sistemática.

Según la versión oficial de la cartera de Justicia, tras el reporte recibido la noche del viernes se realizó una revisión inmediata en las celdas, confirmando que el privado de libertad González se encontraba durmiendo y en perfecto estado de salud, junto a sus compañeros de módulo.

La institución sostuvo que la presencia del jerarca Gabriel Aguilar Vargas obedeció exclusivamente a una requisa de rutina para el control de armas y decomiso de objetos no permitidos en el penal, negando la existencia de enfrentamientos o tratos crueles.

Las autoridades judiciales indicaron que la investigación se mantendrá activa bajo el fuero especial de la Fiscalía General para verificar el desarrollo de los acontecimientos dentro del centro penitenciario.