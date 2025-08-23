#LoPositivo| Transcomer presenta las 5 buenas noticias de la semana en Costa Rica. 🌟 1. “Dueñas del Volante”: taller gratuito enseñará mecánica a mujeres. 2. Banda CEDES Don Bosco hará historia en el Desfile de las Rosas 2027. 3. Invertirán más de ¢4 mil millones en el Simón Bolívar. 4. Vitta Health: ¿Puede la IA ayudar en la medicina? 5. Lanzarán plataforma tecnológica para monitorear biodiversidad. Periodista: Fabiana Conejo.

En Grupo Extra presentamos las noticias que reflejan los avances y logros en Costa Rica: desde talleres exclusivamente para mujeres, hasta ticos que saldrán a representar al país con su música, estas son las mejores noticias de la semana.

“Dueñas del Volante”: taller gratuito enseñará mecánica a mujeres El próximo sábado 30 de agosto, en el Teatro Expressivo de Momentum Pinares, se llevará a cabo una nueva edición de “Dueñas del Volante“, un taller gratuito de mecánica básica dirigido exclusivamente a mujeres y organizado por Autopits.

La capacitación se desarrollará de 8:30 a.m. a 12 mediodía y ya abrió su periodo de inscripciones. Lea la nota completa aquí.

Banda CEDES Don Bosco hará historia en el Desfile de las Rosas 2027 La Banda de CEDES Don Bosco (BCDB) se convirtió en la primera banda colegial costarricense seleccionada para participar en el prestigioso Rose Parade de Pasadena, California, en su edición de 2027.

Este evento es reconocido como el desfile más visto y seguido a nivel mundial, congregando a las mejores agrupaciones musicales y culturales cada 1.º de enero. Lea la nota completa aquí.

Invertirán más de ¢4 mil millones en el Simón Bolívar Tres instituciones invertirán más de ¢4.000 millones para poder mantener funcional, atractivo y abierto el recién declarado Parque Natural Urbano Simón Bolívar, antiguo zoológico ubicado en la capital josefina. Así lo detalla el plan presentado por el Minae, que unirá esfuerzos junto al Ministerio de Cultura y Juventud y la Municipalidad de San José para el financiamiento. Lea la nota completa aquí.

Vitta Health: ¿Puede la IA ayudar en la medicina? Una innovadora herramienta tecnológica está transformando la manera en que los especialistas médicos manejan sus tareas administrativas.

Se trata de Vitta Health, una plataforma creada por la tica Monserrat Álvarez que transcribe en tiempo real la conversación entre el médico y el paciente, generando automáticamente notas clínicas, recetas, certificados, órdenes y otros documentos.



Lea la nota completa aquí.