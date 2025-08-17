La Banda de CEDES Don Bosco (BCDB) se convirtió en la primera banda colegial costarricense seleccionada para participar en el prestigioso Rose Parade de Pasadena, California, en su edición de 2027.

Este evento es reconocido como el desfile más visto y seguido a nivel mundial, congregando a las mejores agrupaciones musicales y culturales cada 1.º de enero.

La confirmación oficial llegó a la dirección de la BCDB el pasado 4 de agosto, y la noticia fue compartida con los integrantes el 16 de agosto durante la celebración del 60º aniversario de la banda.

Luis Fernando Solano, director de la BCDB, lo describe como un “gran reto profesional” y una “responsabilidad país”, además de un “sueño hecho realidad” para el grupo, destacando la disciplina y el esfuerzo constante.

La postulación se realizó en mayo de este año, presentando un video de alto nivel producido por integrantes y colaboradores, que mostró el profesionalismo y talento de sus músicos, incluyendo interpretaciones de su show “Forever Rock” y obras como “Inspiraciones Costarricenses” y “Patria Tica”.

Con 265 integrantes de entre 10 y 24 años (incluyendo 25 exalumnos), la BCDB es más que una banda musical; es un proyecto que transforma vidas, promoviendo la formación artística, la disciplina y los valores salesianos desde su creación en 1964.

Aproximadamente el 70% de sus miembros provienen de comunidades en condición de riesgo social.

Además de la banda de marcha, la institución cuenta con bandas de concierto, big bands y planea una orquesta sinfónica.

Han realizado giras e intercambios culturales en países como Guatemala, El Salvador, Panamá y Minnesota, EE. UU.

La participación en el Rose Parade 2027 representa un reconocimiento internacional al talento y esfuerzo de la juventud costarricense.

La BCDB llevará con orgullo el nombre de Costa Rica a Pasadena, compartiendo su música, disciplina y esencia salesiana ante millones de espectadores globales.