El próximo sábado 30 de agosto, en el Teatro Expressivo de Momentum Pinares, se llevará a cabo una nueva edición de “Dueñas del Volante“, un taller gratuito de mecánica básica dirigido exclusivamente a mujeres y organizado por Autopits.

La capacitación se desarrollará de 8:30 a.m. a 12 mediodía y ya abrió su periodo de inscripciones por medio de este enlace de AutoPits Costa Rica.

Taller gratuito enseñará mecánica a mujeres. Foto: cortesía.

Se trata de la cuarta edición del programa en 2025, que ya se ha realizado en sedes de Autopits en Lindora y Liberia, Guanacaste, con amplia participación de mujeres interesadas en aprender más sobre el funcionamiento de sus vehículos y adquirir confianza al conducir.

El taller está a cargo de Jeimy Sandoval, experta técnica de Autopits, y se divide en 2 etapas. En la primera, se imparte una charla sobre los principales componentes del vehículo, espacio en el que las participantes pueden resolver dudas.

En la segunda parte, se desarrolla una práctica en un taller mecánico, con demostraciones de procedimientos como el cambio de llantas, el relleno de líquidos y la verificación de dispositivos básicos, para que las conductoras estén preparadas en caso de enfrentar una emergencia en carretera.

“La respuesta que hemos recibido de este programa ha sido muy satisfactoria. Ver a las participantes aprender y empoderarse es muy positivo. Sabemos que, al conocer mejor sus vehículos y características, las estudiantes estarán mejor preparadas ante cualquier eventualidad en el camino. Y eso se traduce en mayor seguridad para todos”, declaró Hugo Martínez, Gerente Regional de Autopits.

El curso tiene un cupo para 50 mujeres y una acompañante cada una, lo que permite la participación de hasta 100 personas.

Según las personas organizadoras del evento, además de la capacitación, las asistentes recibirán sorpresas preparadas especialmente para ellas.