El Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) inició el diseño de una plataforma tecnológica que integrará y facilitará el manejo de datos ecológicos generados desde 2017 en las áreas protegidas de Costa Rica.

Esta herramienta permitirá almacenar, analizar e intercambiar información sobre especies y ecosistemas, optimizando la toma de decisiones para la conservación ambiental.

Tanto usuarios internos como externos podrán acceder a la citada plataforma.

El proyecto es posible gracias al apoyo del programa “Costa Rica es Biodiversidad 30×30”, financiado por la Unión Europea y ejecutado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) junto al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac)

Según el ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach:

“Esta herramienta nos permitirá contar con información científica robusta y oportuna sobre el estado de conservación de nuestras áreas silvestres protegidas. La plataforma estará plenamente operativa en marzo del 2026“.

Además, se dotará a los guardaparques con tecnología avanzada para mejorar la recolección de información en campo, asegurando una gestión ambiental moderna y efectiva.