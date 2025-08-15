Una innovadora herramienta tecnológica está transformando la manera en que los especialistas médicos manejan sus tareas administrativas.

Se trata de Vitta Health, una plataforma que transcribe en tiempo real la conversación entre el médico y el paciente, generando automáticamente notas clínicas, recetas, certificados, órdenes y otros documentos.

Fuente: Clínica Bíblica

“Nuestra visión es mejorar la calidad de vida del médico y del paciente, haciendo que la documentación clínica ocurra de forma natural, mientras se conversa”, comenta Monserrat Álvarez, fundadora de la plataforma.

Cada consulta médica requiere entre 15 y 20 minutos de trabajo administrativo, según Álvarez, por lo que el uso de la plataforma puede significar un ahorro de hasta 2 horas diarias para los profesionales de la salud.

Actualmente, Vitta Health opera con nutricionistas y fisioterapeutas, aunque buscan expandirse a otras especialidades próximamente.

El origen del proyecto

El proyecto surgió como un pivot de iniciativas anteriores, adaptándose a las necesidades del mercado y con un enfoque claro en maximizar el impacto en la labor de los médicos.

La plataforma cuenta con el respaldo del Centro de Innovación y Emprendimiento de Clínica Bíblica, que apoya en la aceleración del producto, la validación de funcionalidades médicas y el acompañamiento institucional.

Monserrat Álvarez, creadora de la plataforma, fue una de las finalistas de la última edición del programa De Mentes, en la cual participó con la plataforma Movy Health, una de las iniciativas que motivó la creación de Vitta Health.