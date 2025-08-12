Las autoridades desarrollaron este martes una gran operación en la cual se logró desarticular un violento grupo criminal.

A este grupo criminal se le relaciona con el delito de Infracción a la Ley de Psicotrópicos, así como de múltiples violentos delitos.

Tras la movilización, se logró detener a 13 de las 14 personas que se pretendían aprehender.

Entre estas figura alias Chinchón, que según informó Randall Zuñiga, sería el cabecilla de dicha organización.

Este fue detenido junto a su esposa y suegros. Estos últimos se dedicarían en apariencia a la legitimación de capitales.

Foto: Wilbert Hernández.

A su vez, se logró detener a 3 cuñados del cabecilla, los cuales se prevé que se encargaban de la parte logística, de proveer armas y recoger dinero.

Randall Zúñiga, Director del OIJ, destacó que a esta organización en específico se le asocia con delitos como:

Venta de drogas.

Intentos de homicidios.

Gota a gota.

Extorsión.

Coacción.

Apropiación forzosa de propiedades.

Cobros de peajes.

Las investigaciones relacionadas con este grupo criminal iniciaron en mayo de 2024, donde aparentemente se vinculaba a varias personas con la comercialización de estupefacientes bajo la modalidad de narcomenudeo.

Estos sospechosos al parecer conformaban una organización que estaba creciendo y tomando el control de las ventas de droga.

Además, supuestamente se les asocia con varios hechos violentos, ocurridos en la provincia de Heredia.

Foto: Wilbert Hernández.

El OIJ pretende ubicar y decomisar evidencia de importancia para esta investigación.