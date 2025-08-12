El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) desarrolló esta mañana una gran operación en donde buscaban desarticular a un violento grupo criminal.

A este grupo criminal se le relaciona con el delito de Infracción a la Ley de Psicotrópicos, así como de múltiples violentos delitos.

Durante este operativo las autoridades pretendían detener al menos a 14 personas. De momento se destaca que ya son 13 los detenidos, entre esos los cabecillas de la organización.

En total se realizan 12 allanamientos en zonas como San Francisco de Heredia, San Roque de Grecia, Alajuela y Desamparados de San José

Randall Zúñiga, Director del OIJ, destacó que a esta organización en específico se le asocia con delitos como:

Venta de drogas.

Intentos de homicidios.

Gota a gota.

Extorsión.

Coacción.

Apropiación forzosa de propiedades.

Cobros de peajes.

Las investigaciones relacionadas con este grupo criminal iniciaron en mayo de 2024, donde aparentemente se vinculaba a varias personas con la comercialización de estupefacientes bajo la modalidad de narcomenudeo.

Estos sospechosos al parecer conformaban una organización que estaba creciendo y tomando el control de las ventas de droga.

Además, supuestamente se les asocia con varios hechos violentos, ocurridos en la provincia de Heredia.

El OIJ pretende ubicar y decomisar evidencia de importancia para esta investigación.