Este martes las autoridades se encuentran desarrollando una serie de allanamientos en donde pretenden desarticulas un violento grupo criminal.

En total son 11 allanamientos en donde se buscaban detener a 14 personas sospechosas por narcomenudeo y delitos varios.

Randall Zúñiga, Director del OIJ, destacó que a esta organización en específico se le asocia con delitos como:

Foto: Wilbert Hernández.

Venta de drogas.

Intentos de homicidios.

Gota a gota.

Extorsión.

Apropiación forzosa de propiedades.

Cobros de peajes.

En un amplio operativo, las autoridades se movilizaron en zonas como San Francisco de Heredia, San Roque de Grecia, Alajuela y Desamparados de San José.

Foto: Wilbert Hernández.

Lo que dice OIJ

Las investigaciones relacionadas con este grupo criminal iniciaron en mayo de 2024, donde aparentemente se vinculaba a varias personas con la comercialización de estupefacientes bajo la modalidad de narcomenudeo.

Estos sospechosos al parecer conformaban una organización que estaba creciendo y tomando el control de las ventas de droga.

Foto: Wilbert Hernández.

Además, supuestamente se les asocia con varios hechos violentos, ocurridos en la provincia de Heredia.

El OIJ pretende ubicar y decomisar evidencia de importancia para esta investigación.