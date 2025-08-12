Este martes las autoridades se encuentran desarrollando una serie de allanamientos en donde pretenden desarticulas un violento grupo criminal.
En total son 11 allanamientos en donde se buscaban detener a 14 personas sospechosas por narcomenudeo y delitos varios.
Randall Zúñiga, Director del OIJ, destacó que a esta organización en específico se le asocia con delitos como:
- Venta de drogas.
- Intentos de homicidios.
- Gota a gota.
- Extorsión.
- Apropiación forzosa de propiedades.
- Cobros de peajes.
En un amplio operativo, las autoridades se movilizaron en zonas como San Francisco de Heredia, San Roque de Grecia, Alajuela y Desamparados de San José.
Lo que dice OIJ
Las investigaciones relacionadas con este grupo criminal iniciaron en mayo de 2024, donde aparentemente se vinculaba a varias personas con la comercialización de estupefacientes bajo la modalidad de narcomenudeo.
Estos sospechosos al parecer conformaban una organización que estaba creciendo y tomando el control de las ventas de droga.
Además, supuestamente se les asocia con varios hechos violentos, ocurridos en la provincia de Heredia.
El OIJ pretende ubicar y decomisar evidencia de importancia para esta investigación.