El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) desarrolla esta mañana una gran operación en donde pretenden desarticular a un grupo criminal.

A este grupo criminal se le relaciona con el delito de Infracción a la Ley de Psicotrópicos, así como de múltiples violentos delitos.

Foto: Wilbert Hernández.

En total se realizan 11 allanamientos en zonas como San Francisco de Heredia, San Roque de Grecia, Alajuela y Desamparados de San José

Durante este operativo las autoridades pretenden detener al menos a 14 personas.

Lo que dice OIJ

Las investigaciones relacionadas con este grupo criminal iniciaron en mayo de 2024, donde aparentemente se vinculaba a varias personas con la comercialización de estupefacientes bajo la modalidad de narcomenudeo.

Estos sospechosos al parecer conformaban una organización que estaba creciendo y tomando el control de las ventas de droga.

Foto: Wilbert Hernández.

Además, supuestamente se les asocia con varios hechos violentos, ocurridos en la provincia de Heredia.

El OIJ pretende ubicar y decomisar evidencia de importancia para esta investigación.