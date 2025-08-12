El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) desarrolla esta mañana una gran operación en donde pretenden desarticular a un grupo criminal.
A este grupo criminal se le relaciona con el delito de Infracción a la Ley de Psicotrópicos, así como de múltiples violentos delitos.
En total se realizan 11 allanamientos en zonas como San Francisco de Heredia, San Roque de Grecia, Alajuela y Desamparados de San José
Durante este operativo las autoridades pretenden detener al menos a 14 personas.
Lo que dice OIJ
Las investigaciones relacionadas con este grupo criminal iniciaron en mayo de 2024, donde aparentemente se vinculaba a varias personas con la comercialización de estupefacientes bajo la modalidad de narcomenudeo.
Estos sospechosos al parecer conformaban una organización que estaba creciendo y tomando el control de las ventas de droga.
Además, supuestamente se les asocia con varios hechos violentos, ocurridos en la provincia de Heredia.
El OIJ pretende ubicar y decomisar evidencia de importancia para esta investigación.