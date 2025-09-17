El Cuerpo de Bomberos de Costa Rica dio a conocer el listado de los 8 incendios más grandes registrados en lo que va del 2025, con corte al 17 de setiembre.
Aunque la cifra de incendios en estructuras muestra una leve disminución frente al año anterior (712 en 2025 frente a 733 en 2024), la magnitud de los eventos atendidos ha sido mayor. Este año, las llamas ya han arrasado con más de 55 mil metros cuadrados, superando los 52 mil metros cuadrados consumidos en todo el 2024.
A pesar de estos devastadores incidentes, el trabajo de las distintas unidades del Cuerpo de Bomberos permitió salvar más de 50 mil metros cuadrados que estuvieron en riesgo.
Los 8 incendios más grandes del 2025
- 20 de enero: San José, Montes de Oca
Tipo de estructura: Bodega
Área afectada: 5.959 m²
- 12 de marzo: San José, Tibás, Cinco Esquinas
Tipo de estructura: Bodega
Área afectada: 2.045 m²
- 21 de julio: Heredia, San Francisco, Guararí
Tipo de estructura: Viviendas en asentamiento
Área afectada: 1.553 m²
- 17 de marzo: Heredia, Ulloa, Aurora
Tipo de estructura: Bodega
Área afectada: 1.500 m²
- 6 de febrero: San José, Goicoechea, Guadalupe
Tipo de estructura: Industria
Área afectada: 1.500 m²
- 16 de septiembre: Limón, Pococí, Guápiles
Tipo de estructura: Industria
Área afectada: 1.380 m²
- 9 de agosto: Puntarenas, Coto Brus, Sabalito
Tipo de estructura: Comercio
Área afectada: 1.350 m²
- 30 de agosto: San José, Paseo Colón
Tipo de estructura: Mercantil
Área afectada: 1.050 m²
Balance del año
Según las autoridades, el 2025 confirma que, aunque la cantidad de emergencias atendidas ha sido menor que en 2024, los incendios han sido de mayor magnitud y complejidad, representando un reto mayor para los cuerpos de emergencia.