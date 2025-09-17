El Cuerpo de Bomberos de Costa Rica dio a conocer el listado de los 8 incendios más grandes registrados en lo que va del 2025, con corte al 17 de setiembre.

Aunque la cifra de incendios en estructuras muestra una leve disminución frente al año anterior (712 en 2025 frente a 733 en 2024), la magnitud de los eventos atendidos ha sido mayor. Este año, las llamas ya han arrasado con más de 55 mil metros cuadrados, superando los 52 mil metros cuadrados consumidos en todo el 2024.

Incendios en estructuras. Foto: Wilbert Hernández.

A pesar de estos devastadores incidentes, el trabajo de las distintas unidades del Cuerpo de Bomberos permitió salvar más de 50 mil metros cuadrados que estuvieron en riesgo.

Los 8 incendios más grandes del 2025

Balance del año

Según las autoridades, el 2025 confirma que, aunque la cantidad de emergencias atendidas ha sido menor que en 2024, los incendios han sido de mayor magnitud y complejidad, representando un reto mayor para los cuerpos de emergencia.