Bomberos atendieron un incendio en un local comercial en la Merced, San José, donde se reportan al menos 100 metros cuadrados consumidos por las llamas.

El siniestro ocurrió detrás de la Escuela Argentina, donde acudieron diversas unidades para atender la emergencia.

Se trataría de una estructura de 3500 metros cuadrados de 2 niveles, pero con afectación en 100 metros cuadrados, según el reporte preliminar.

En la escena se reporta:

5 unidades extintoras.

2 ambulancias

2 Arac (Aparatos de Respiración Autocontenida)

1 tanquero

La emergencia se encuentra en desarrollo y reportes iniciales descartan personas afectadas.

Noticia en desarrollo.