Bomberos de Costa Rica y Panamá combaten un incendio en una industria de 1.500 metros cuadrados que almacena gran cantidad de colchones, en la zona de Río Sereno, San Vito de Coto Brus.

Las estaciones de Coto Brus y Ciudad Neily, junto a sus homólogos panameños, trabajan de forma coordinada para controlar las llamas y evitar que el fuego se extienda.

Según Bomberos de Costa Rica, un sector de la estructura habría colapsado.

Además, informan que la carga de fuego es alta debido a la gran cantidad de ropa y colchones que almacena el lugar.

Noticia en desarrollo.