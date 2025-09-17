El fuego que la tarde y noche de este martes consumió gran parte de la estructura de la planta empacadora de la empresa Demasa en Pococí de Guápiles en Limón, habría iniciado en una bodega que contenía resina, diésel y gas LP, según informó el Cuerpo de Bomberos.

El sinestro se reportó a eso de las 5:40 p.m. y rápidamente el humo y las llamas se elevaron, causando la zozobra y preocupación de los trabajadores y vecinos de la zona.

El área total de la fábrica es de 10.300 metros cuadrados, sin embargo, las llamas consumieron cerca de 3.000 metros cuadrados, según indicó Bomberos.

Se trataría de la planta empacadora, donde estaba la bodega, una estructura mixta de concreto y metal.

La Cruz Roja Costarricense (CRC) informó que debido al incendio se tuvo que evacuar a 150 personas. La Benemérita agregó que todas las personas atendidas estarían en buen estado. Debido a las dimensiones del incendio, Bomberos tuvo que enviar apoyo. Unidades de las estaciones de San José, Siquirres el apoyo de la unidad de drones de Santo Domingo, evito una emergencia mayor. Casi tres horas después el fuego pudo ser controlado. Un total de 7 mil metros cuadrados pudieron ser salvados. Las causas del inicio del fuego están en investigación, así como el costo de los daños materiales.