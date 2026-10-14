Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

En video quedó registrado el momento en que el futbolista del Club Sport Cartaginés, Carlos Barahona, sale detenido tras un operativo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), realizado la madrugada de este miércoles 14 de octubre.

El jugador es investigado por su presunta relación con una estructura vinculada a la banda Los Gery. Según las pesquisas, habría participado directamente en la colocación de los préstamos, mientras otros integrantes presuntamente se encargaban de los cobros.

La detención se produjo horas después de que Barahona disputara el encuentro entre Cartaginés y Puntarenas FC, que terminó con marcador de 3-1 a favor del equipo brumoso.

El caso continúa bajo investigación judicial.