Video: Así sale detenido jugador del Cartaginés tras operativo del OIJ

Barahona fue detenido como sospechoso de vínculos con préstamos "gota a gota"

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En video quedó registrado el momento en que el futbolista del Club Sport Cartaginés, Carlos Barahona, sale detenido tras un operativo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), realizado la madrugada de este miércoles 14 de octubre.

Estos son los 4 graves delitos por los que presuntamente detuvieron a jugador de Cartaginés

El jugador es investigado por su presunta relación con una estructura vinculada a la banda Los Gery. Según las pesquisas, habría participado directamente en la colocación de los préstamos, mientras otros integrantes presuntamente se encargaban de los cobros.

La detención se produjo horas después de que Barahona disputara el encuentro entre Cartaginés y Puntarenas FC, que terminó con marcador de 3-1 a favor del equipo brumoso.

Así operaba violenta red “gota a gota” vinculada a jugador del Cartaginés

El caso continúa bajo investigación judicial.