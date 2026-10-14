Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

Mensajes de texto intimidantes, llamadas a deshoras y violentas visitas domiciliarias con armas de fuego. Así era el esquema de acoso y extorsión bajo la modalidad “gota a gota” con el que una supuesta red criminal amedrentaba a sus víctimas en la provincia de Cartago, causa por la cual fue detenido el futbolista del Club Sport Cartaginés, Carlos Barahona.

Los detenidos:

Duarte de 40 años

Barahona de 24 años

Artavia de 21 años

Aguilar de 18 años

Según detalló la sección del OIJ de Heredia a cargo del caso, los hechos se remontan a diciembre del año 2025, cuando los afectados acudieron a los sospechosos en busca de un préstamo informal de dinero.

Lo que comenzó como un crédito rápido pronto se transformó en una pesadilla de cobros desmedidos de intereses. La investigación judicial señala que, si las personas ofendidas no cancelaban las cuotas impuestas en las fechas exigidas, los miembros del grupo activaban mecanismos de presión violenta para exigir el pago.

Intimidación directa y decomiso de municiones

Entre las maniobras de amedrentamiento documentadas por los agentes judiciales se destacan amenazas con armas de fuego, amedrentamientos de muerte y visitas directas a las viviendas de las víctimas, además de un constante hostigamiento mediante mensajes y llamadas telefónicas.

Tras estos hechos constantes, los afectados interpusieron la denuncia formal en abril de este año, lo que desencadenó un seguimiento que concluyó la madrugada de este miércoles con la captura de cuatro sospechosos en Guadalupe y Tejar de Cartago.

En el sitio de las detenciones, los agentes hallaron evidencia que refuerza las denuncias, incluyendo munición para arma de fuego y sustancias ilícitas, elementos que serán incorporados al expediente incoado por los delitos de extorsión cobratoria, amenazas de muerte y asociación ilícita.