Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó formalmente la mañana de este miércoles la detención del futbolista del Club Sport Cartaginés, Carlos Barahona Jiménez, de 24 años, junto a 3 hombres más, como parte de una estructura dedicada al cobro ilegal de préstamos informales bajo la modalidad “gota a gota”.

Los operativos se ejecutaron a partir de las 5:00 a. m. mediante dos allanamientos simultáneos en viviendas ubicadas en Tejar y Guadalupe de Cartago. Además del jugador brumoso, la policía judicial aprehendió a tres sujetos de apellidos Duarte (40 años), Artavia (21 años) y Aguilar (18 años).

De acuerdo con el informe oficial de la policía judicial, los cuatro sospechosos son investigados por la presunta comisión de 4 delitos graves:

Extorsión cobratoria

Amenazas con arma

Amenazas de muerte

Asociación ilícita

Investigación abierta desde abril

Según las autoridades, la causa penal se abrió en abril del presente año luego de recibir denuncias por parte de las víctimas. Los hechos habrían comenzado en diciembre de 2025, cuando los denunciantes solicitaron un dinero prestado a los sospechosos. Posterior a la entrega del efectivo, el grupo habría comenzado con el cobro de intereses bajo supuestas presiones e intimidaciones.

Durante el registro en los inmuebles allanados en Cartago, los agentes judiciales decomisaron munición para armas de fuego, aparente droga tipo marihuana, dispositivos electrónicos y otros indicios de interés para el expediente.

Los 4 detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público bajo la dirección funcional de la Fiscalía para determinar sus respectivas medidas cautelares en las próximas horas.