PUSC rechaza vínculo con extraditable y cuestiona intento de relacionarlo con partido

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

El Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) rechazó cualquier vínculo con el empresario Guobin Tam Zhang, requerido en extradición por Estados Unidos, luego de que se intentara relacionar al extraditable con la agrupación a partir de una operación financiera realizada durante la campaña electoral de 2010.

La discusión surgió por Tejidos y Creaciones Israel S. A., empresa que hace 16 años adquirió bonos del PUSC cuando Luis Fishman Zonzinski era el candidato presidencial de la agrupación.

Sin embargo, el partido aseguró este martes que, para ese momento, la compañía pertenecía a la familia Fishman Zonzinski y que Tam Zhang todavía no figuraba como personero de la sociedad.

“Hace 16 años, Tejidos y Creaciones Israel S. A. compró bonos del PUSC para la campaña de 2010. En ese momento, la empresa pertenecía a la familia Fishman Zonzinski y don Luis Fishman era el candidato presidencial”, indicó el Comité Ejecutivo Nacional del partido.

Según la agrupación, la deuda relacionada con aquella campaña prescribió el 22 de junio de 2020 y fue posteriormente cuando Tam Zhang apareció vinculado formalmente con la sociedad anónima.

Señalan al oficialismo

El PUSC aprovechó el pronunciamiento para volver la mirada hacia las apariciones de Tam Zhang en actividades relacionadas con el Partido Pueblo Soberano (PPSO) y el actual Gobierno.

La agrupación recordó que el empresario estuvo presente en la celebración del triunfo electoral de Laura Fernández en febrero y sostuvo que, “al parecer”, también habría participado en el traspaso de poderes.

Además, señaló que Tam Zhang era conocido de Freddy González, secretario general del PPSO, y mencionó vínculos de personas cercanas al empresario con actividades de esa agrupación política.