PLN pedirá investigación legislativa por nexos de extraditable con la política

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

La fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) pedirá una investigación desde la Asamblea Legislativa para esclarecer los posibles nexos con la política costarricense del hombre requerido en extradición por Estados Unidos, luego de que surgieran nuevas interrogantes sobre sus relaciones con personas vinculadas al Congreso.

Así lo confirmó el jefe de fracción liberacionista, Álvaro Ramírez, quien aseguró que los diputados ya valoran cuál será la vía legislativa para dar seguimiento al caso.

“Estamos justamente en este momento valorando las opciones, pero sí estamos convencidos de que esta Asamblea tiene que investigar el caso. Tiene que haber un proceso legislativo que le dé seguimiento a un tema tan grave y tan peligroso para la democracia costarricense”, manifestó.

Fotografía Jorge Castillo

Las declaraciones surgieron luego de que se le consultara por el vínculo de la expareja del extraditable con la Asamblea Legislativa y la posibilidad de que el hombre hubiera ingresado al Congreso.

“Eso no lo sabemos, por eso tenemos que investigar y por eso hay que hacer las preguntas”, respondió Ramírez.

El legislador adelantó además que la bancada solicitará información para determinar los movimientos y posibles relaciones del extraditable con instituciones públicas y actores políticos.

“Nosotros vamos a solicitar la información, pero además yo creo que esta Asamblea Legislativa tiene el deber de conocer a fondo cuál es el nexo de este extraditable con la política en Costa Rica”, afirmó.

Ramírez sostuvo que también debe esclarecerse qué relación tuvo el hombre con el Partido Pueblo Soberano (PPSO), luego de que circularan imágenes suyas en actividades vinculadas a esa agrupación política.

El jefe de bancada liberacionista indicó que entre las posibilidades que analizan se encuentra promover un mecanismo de investigación dentro del propio Congreso, aunque no confirmó todavía si presentarán una moción para crear una comisión especial investigadora.