Expareja de extraditable chino-tico rompe el silencio: “Así también me engañó a mí”

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Kathleen Quirós, expareja de Goubin Tam Zhang, también conocido como “Juan Carlos Tam Cheong”, el empresario requerido en extradición por Estados Unidos, rompió el silencio sobre la relación que mantuvo con él y aseguró que desconocía las acusaciones que ahora pesan en su contra.

Quirós confirmó que conoció y mantuvo una relación sentimental con el hombre, pero sostuvo que para ella se trataba de un empresario de la comunidad china y que nunca tuvo conocimiento de las actividades por las cuales es señalado.

“Sí, yo conocí a Juan Carlos, no voy a decir como Freddy Gnzález (Secretario del Partido Pueblo Soberano) que no lo conocía, yo lo conocía”, expresó en un video divulgado en redes sociales.

Según relató, comenzó a salir con él aproximadamente en junio y aseguró que no participó junto a Juan Carlos en la celebración realizada en el Hotel Aurola durante las elecciones nacionales.

“Cuando fue la celebración de las elecciones en el Hotel Aurola, yo no fui a esa celebración porque yo no estaba saliendo con Juan Carlos. Pueden verificarlo y me gustaría que lo hicieran en las listas de las personas que fueron ese día”, manifestó.

Quirós explicó que cuando le presentaron al hombre le indicaron que era “un empresario exitoso de la comunidad china” y afirmó que esa era la imagen que tenía de él durante los meses en que mantuvieron contacto.

Quirós aseguró que se enteró por medios de comunicación de buena parte de las acusaciones y otros aspectos de la vida personal del extraditable.

“Así como engañó empresarios, así como engañó a un montón de personas por más de 40 años que decían que estuvo en este país, así también me engañó a mí”, afirmó.

Quirós sostuvo que no tenía posibilidades de conocer las actividades financieras o empresariales que desarrollaba su entonces pareja.

También indicó que, si las acusaciones contra Juan Carlos resultan ciertas, deberá responder ante la justicia.