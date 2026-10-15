PPSO confirma negociación con el PLN para Armonización Eléctrica

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

El subjefe de fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Juan Manuel Quesada, confirmó que el oficialismo sostiene un diálogo con el Partido Liberación Nacional (PLN) de cara a un eventual apoyo al proyecto de Ley de Armonización Eléctrica.

“En efecto, hemos tenido un acercamiento con la fracción del Partido Liberación Nacional para hablar de este proyecto y, en general, del fortalecimiento del sector eléctrico y las instituciones que están involucradas”, dijo Quesada.

El subjefe de la fracción oficialista aseguró que el diálogo se está llevando “de manera muy constructiva entre ambas fracciones” y que, debido a que el diálogo no ha finalizado, prefirió no adelantar detalles sobre las propuestas de acuerdo que están sobre la mesa.

“Como el proceso de diálogo no ha finalizado, no quisiera adelantar ningún criterio sobre el detalle de las propuestas de acuerdo que tenemos en este momento sobre la mesa, aunque lo que sí podría decirles es que, de nuestra parte, estamos muy interesados en llevar a buen puerto este tema”, refirió Quesada.

Iztarú Alfaro y Eder Hernández. Foto: Mauricio Aguilar.

El 24 de setiembre, el jefe de fracción del PLN, Álvaro Ramírez, dijo a Grupo Extra que no votarían a favor del proyecto en un segundo debate, para el que se requieren 38 votos. Si embargo, el lunes 12 de octubre, este medio conoció sobre posibles negociaciones entre la fracción verdiblanca con el oficialismo de cara a un posible respaldo al proyecto.

Sin embargo, ayer, Ramírez, aseguró que existen negociaciones y que no giran específicamente de armonización, sino que también de proyectos complementarios del PLN de cara a la “modernización eléctrica”.

“Hace varios días venimos conversando entre las distintas fracciones para ver si podemos identificar algunos temas en común a partir de los cuatro proyectos que el PLN tiene presentados, el del gobierno y el Frente Amplio también presentó una de las iniciativas”, señaló Ramírez.

Cabe destacar que el oficialismo cuenta con el respaldo de la diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Abril Gordienko, por lo que tiene a su favor 32 votos, por lo que requiere otros seis para poder darle el segundo aval al proyecto.

Jefes de fracción acuerdan ampliación

El próximo 21 de octubre vencerá el plazo cuatrienal del proyecto de ley de Armonización Eléctrica (Expediente 23.414) y por esa razón, los jefes de fracción acordaron este jueves que el próximo lunes se someterá a votación la ampliación del plazo a solicitud del oficialismo para evitar que el proyecto se archive.

“En ese contexto y con el fin de que el expediente de armonización no se archive, vamos a aprobar una ampliación del plazo con el objetivo de que en las próximas semanas podamos tener resultados favorables”, refirió Quesada.

El viceministro de la Presidencia, Alejandro Barrantes, señaló en declaraciones anteriores a Grupo Extra que el proyecto podría convocarse durante el próximo período de sesiones extraordinarias a finales de este año.