PLN estaría abierto a negociar Armonización Eléctrica

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

El proyecto de Armonización del Sistema Eléctrico estaría en las negociaciones del Congreso ante la cercanía del vencimiento de su plazo cuatrienal y la necesidad del oficialismo de conseguir votos adicionales para aprobarlo definitivamente.

La iniciativa requiere 38 votos en segundo debate, una cifra que el Partido Pueblo Soberano (PPSO) no alcanza por sí solo, puesto que la bancada oficialista cuenta con 31 diputados y cuenta con el respaldo en este proyecto de la socialcristiana Abril Gordienko.

En medio de este escenario, diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) confirmaron que existen conversaciones sobre el futuro del proyecto, aunque aseguran que todavía no hay votos comprometidos ni una decisión definitiva de la fracción.

Eder Hernández, legislador verdiblanco, explicó que el jefe de bancada, Álvaro Ramírez, participa en una mesa de negociación con el oficialismo y otras fracciones.

“Estamos a la espera de una conversación en la que forme parte el oficialismo, los compañeros de una mesa técnica y, por supuesto, nuestro jefe de fracción”, refirió Hernández.

PLN pone condiciones

Hernández señaló que un eventual respaldo dependerá de que el acuerdo incluya garantías para fortalecer al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), proteger a las cooperativas de electrificación y mantener el papel de empresas públicas como la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago (JASEC) y la Empresa de Servicios Públicos de Heredia.

También indicó que para el PLN es fundamental que el Centro Nacional de Control de Energía permanezca dentro del ICE.

“A hoy no hay una decisión, hay una negociación y está la apertura para que podamos llevar a buen puerto dicha negociación”, manifestó.

El diputado evitó confirmar que el expediente pueda someterse a segundo debate esta semana y sostuvo que las conversaciones todavía continúan.

No obstante, el viceministro de la Presidencia, Alejandro Barrantes, señaló en declaraciones anteriores a Grupo Extra que el proyecto podría convocarse durante el próximo período de sesiones extraordinarias a finales de este año.

Las diputadas María Eugenia Román y Sigrid Segura del Frente Amplio. Foto: Mauricio Aguilar.

FA mantiene rechazo

Por su parte, la diputada del Partido Frente Amplio (FA) Sigrid Segura aseguró que hasta ahora la información recibida por su bancada era que el PLN no apoyaría la iniciativa.

“Lo que nos ha comunicado Liberación en todo este tiempo es que no le estarían dando los votos al proyecto de armonización”, señaló.

Segura afirmó que el FA mantendrá su voto negativo y cuestionó un eventual cambio de posición de los verdiblancos.

“Habría que conversar también con Liberación cuáles son los intereses que tienen en seguir con este proyecto, en dado caso que fuera así”, agregó.

Contra el reloj

Además de la negociación para alcanzar los 38 votos del segundo debate, el proyecto enfrenta otro plazo inmediato.

El expediente debe recibir antes del 21 de octubre una ampliación de su plazo cuatrienal para evitar su archivo. Para esa votación únicamente se requieren 29 votos, por lo que el oficialismo dispone de respaldo suficiente para mantener viva la iniciativa.

Números clave

29 votos

Se requieren para ampliar el plazo cuatrienal.

38 votos

Necesita el proyecto para ser aprobado en segundo debate.

21 de octubre

Fecha límite para extender la vigencia del expediente.