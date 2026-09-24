PLN no votará armonización eléctrica y “dejará morir” el proyecto

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

El Partido Liberación Nacional (PLN) confirmó que no votará positivo la aprobación en segundo debate del proyecto de Armonización Eléctrica, lo cual archivaría el texto sin posibilidad de volver a plenario para una futura aprobación.

Así lo confirmó el jefe de la fracción verdiblanca, Álvaro Ramírez, quien señaló que “dejarían morir” el expediente 23.414, esto pese a que el texto que se discute fue respaldado por la fracción del PLN de la Asamblea anterior.

“Hubo una negociación, este proyecto es un proyecto del Gobierno y así ha estado demostrado; ¿Quién votó por el proyecto en primer debate? El Gobierno. ¿Quién defiende el proyecto? El Gobierno. Entonces, este proyecto es del Gobierno. Nosotros lo que hemos defendido es la alternativa, que es un proyecto que logra el mismo propósito”, detalló Ramírez a Grupo Extra.

Esta posición liberacionista se da tras las críticas emitidas por la Cámara de Industrias Costarricense (CIC), quienes señalaron que “los proyectos que están presentando ellos no ayudan en nada”, esto en relación a la apertura del mercado eléctrico.

“Es un proyecto que logra el mismo propósito, aumenta la cantidad de energía, de bajar las tarifas, pero de una manera solidaria y construyendo sobre lo que existe, en lugar de destruir lo que hay hoy y generando más burocracia para lograr ese propósito. Además, el proyecto de armonización tiene la desventaja de que no tiene ese enfoque solidario y por eso para nosotros es muy importante mantenerlo”, defendió el jefe de fracción del PLN.

Tras un primer debate en mayo de este año, el proyecto de armonización eléctrica no contaría con los 38 votos necesarios para su aprobación, esto debido a que solamente cuenta con los votos positivos del Partido Pueblo Soberano (PPSO).

Por su parte, el PLN, el Frente Amplio y la Coalición Agenda Ciudadana señalaron la negativa en esa primera votación; esto mientras que el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) estuvo ausente.