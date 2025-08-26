Este martes 2 personas fallecieron tras ser impactadas por un rayo en el sector de Duacarí de Guácimo en Limón.

Los cuerpos de emergencia destacaron que al llegar abordaron a 2 hombres de aproximadamente 45 años, sin signos vitales.

Además, la Cruz Roja Costarricense confirmó que los fallecidos se encontraban trabajando en una piñera de la zona al momento de la emergencia.

Otras personas impactadas por rayo

“En lo que respecta a personas impactadas por rayos, nuestros registros del 2025 contabilizaban únicamente un caso previo: el pasado 7 de abril en Desmonte de San Mateo, Alajuela, cuando una mujer de 46 años fue trasladada en condición crítica a un centro médico.

Los dos incidentes ocurridos esta mañana en Guácimo corresponden a los primeros casos del año en los que las personas afectadas no presentaban signos vitales”, destacó Cruz Roja.

IMN había emitido alerta

Esta mañana el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) emitió un aviso indicando condiciones lluviosas significativas en el Caribe y la Zona Norte de Costa Rica, con la presencia de tormentas eléctricas.

Además, destacaron que la mayor afectación se iba a presentar en la Zona Norte, el Caribe y el Pacífico Sur.

El pronóstico para hoy