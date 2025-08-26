El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) emitió un aviso este martes 26 de agosto, indicando condiciones lluviosas significativas en el Caribe y la Zona Norte de Costa Rica, con la presencia de tormentas eléctricas.

La combinación de vientos alisios acelerados y la acumulación de humedad está provocando densa nubosidad y lluvias que se extienden rápidamente por el país.

La principal preocupación es el aumento en la saturación de los suelos en la Zona Norte, el Caribe y el Pacífico Sur, lo que eleva la vulnerabilidad de incidentes en áreas propensas.

Foto: Isaac Villalta.

El diagnóstico:

Se han registrado acumulados de lluvia entre 5-15 mm y máximos de hasta 30-50 mm en las últimas 3 horas en la provincia de Limón y la Zona Norte.

en la provincia de Limón y la Zona Norte. La nubosidad también ha provocado ligera llovizna en el centro del país y zonas montañosas.

El pronóstico para hoy:

Zona Norte y Caribe: Se esperan lluvias de variable intensidad y tormenta eléctrica durante la mañana y parte de la tarde, con montos estimados de 25-50 mm en lapsos de 6 horas .

Se esperan lluvias de variable intensidad y tormenta eléctrica durante la mañana y parte de la tarde, con montos estimados de . Valle Central, zonas montañosas y norte de Guanacaste: La nubosidad generará lluvias y lloviznas ocasionales, con acumulados estimados de 5-20 mm en periodos de 6 horas .

La nubosidad generará lluvias y lloviznas ocasionales, con acumulados estimados de . Pacífico Central y Sur, y Península de Nicoya: Se anticipan aguaceros aislados y tormenta eléctrica en la tarde y primeras horas de la noche, con acumulados entre 10-40 mm en periodos de 6 horas.

Foto: Mauricio Aguilar.

Ante estas situaciones, el IMN llamó a tener precaución ante la posible saturación del alcantarillado en zonas propensas a inundaciones por acumulación de agua.

A su vez piden tener prevención ante tormenta eléctrica. Buscar refugio en un sitio seguro en caso de tormenta o ráfagas de viento fuertes cerca de nubes de tormenta.

Las ráfagas pueden alcanzar hasta 80 km/h en casos aislados, con riesgo de caída de ramas, tendido eléctrico u otros objetos.