2 personas murieron este martes luego de ser impactadas por un rayo en el sector de Duacarí de Guácimo en Limón.

La Cruz Roja Costarricense recibió la alerta de la emergencia, por lo que se movilizaron al sitio.

Al llegar al lugar, que sería una piñera de la zona, los cuerpos de emergencia abordan a 2 hombres, de aproximadamente 45 años, sin signos vitales.

La escena quedó bajo custodia de las autoridades policiales correspondientes.

IMN alertó por lluvias intensas y tormentas eléctricas

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) emitió un aviso este martes 26 de agosto, indicando condiciones lluviosas significativas en el Caribe y la Zona Norte de Costa Rica, con la presencia de tormentas eléctricas.

En la Zona Norte y Caribe destacaron que se esperan lluvias de variable intensidad y tormenta eléctrica durante la mañana y parte de la tarde, con montos estimados de 25-50 mm en lapsos de 6 horas.