El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detalló sobre la captura de alias “Noni”, quinto tico extraditable, quien capturado en vía pública en Curridabat.

Randall Zúñiga, director del OIJ, indicó que “Noni” salía de una casa de habitación cuando fue sorprendido por el despliegue operativo de las autoridades.

“Se logra ubicar el vehículo en el que viajaba en La Galera de Curridabat. En ese momento, en un dispositivo bastante fuerte de OIJ, se intercepta el vehículo, se le detiene, se le informa que se trata de una extradición y es llevado al I Circuito Judicial de San José”.

Jordie Picado Grijalba, alias “Noni”, es hermano de Luis Manuel Picado Grijalba, conocido como “Shock”, detenido recientemente en Londres por cargos similares.

En detalle del OIJ:

“Agentes de la Oficina Especializada Contra la Delincuencia Organizada (OECDO) del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), detuvieron esta tarde a otro costarricense, de 32 años, quien es requerido por las autoridades de los Estados Unidos, para que enfrente en ese país un proceso judicial por el delito de Tráfico Internacional de Drogas y quien se podría convertir en el quinto costarricense en ser extraditado, tras la aprobación de la Ley que reformó el Artículo 32 de la Constitución Política”, indicaron en un comunicado.

Alias “Noni” quedará a las órdenes de las Autoridades Judiciales costarricenses, quienes recibirán la documentación requerida por parte de las autoridades estadounidenses para este proceso de extradición.

Siguientes pasos

Una vez que dicha documentación sea recibida en nuestro país, será analizada por un Tribunal Penal, quien determinará que se cuenta con todos los requisitos para proceder con la extradición y coordinará el plazo determinado con las autoridades de este país norteamericano, señala el OIJ.

“La Asamblea Legislativa aprobó la Ley que reforma el Artículo 32 de la Constitución Política, en la que se determinó que en los casos de Tráfico Internacional de Drogas y Terrorismo, un costarricense puede ser extraditado al país que lo requiera“, apuntó el OIJ.