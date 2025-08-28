El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó la detención de Jordie Picado Grijalba, alias “Noni”, señalado como el quinto costarricense con solicitud de extradición hacia Estados Unidos por el delito de tráfico internacional de drogas.

La aprehensión se realizó en coordinación con la DEA y forma parte de una serie de operativos contra estructuras narcotraficantes con operaciones en Limón. Randall Zúñiga, director del OIJ, destacó que este caso refuerza los acuerdos de cooperación internacional y la lucha contra el crimen organizado.

Lea: Detienen a alias “Noni”: quinto tico extraditable

Alias “Noni” es hermano de Luis Manuel Picado Grijalba, conocido como “Shock”, detenido recientemente en Londres por cargos similares.

“Shock” es recordado por sobrevivir a la masacre en la finca Los Pinos, en Matama, Limón, en 2022, donde murieron al menos ocho personas, entre ellas Danny Hernández Fernández, alias “Ratón”.

Las autoridades estadounidenses buscan la extradición de ambos hermanos para que enfrenten los cargos en su territorio. En el caso de “Shock”, la captura se produjo tras meses de investigación y seguimiento, con orden de captura emitida a inicios del 2024 por el Tribunal Penal de Limón.

¿Quién es Alias “Shock”?

Alias “Shock” es el nombre por el que se conoce a un hombre de apellidos Picado Grijalba, quien presuntamente traficaba drogas desde la provincia caribeña.

“Shock” sobrevivió a una masacre ocurrida dentro de una finca privada llamada Los Pinos en Matama, en 2022, donde murieron al menos 8 personas, incluyendo a Danny Hernández Fernández, alias “Ratón”, amigo de Shock, con quien, según las investigaciones, mantenía una alianza.

Por este caso, a inicios de este 2024 el Tribunal Penal de Limón mandó a solicitar una orden de captura hacia “Shock” para que se apersonara a testificar, pero nunca llegó.

Incluso, según indicó la representante del Ministerio Público, para este juicio buscaron a Picado a su casa de habitación, pero este no se encontraba.