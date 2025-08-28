El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detalló sobre la aprehensión del quinto tico extraditable hacia los Estados Unidos, conocido como alias “Noni” y hermano de alias “Shock”.

La detención se dio en La Galera en Curridabat, según explica el Organismo. “Noni” estaría vinculado con el tráfico internacional de drogas, por lo cual es requerido por las autoridades estadounidenses.

En detalle del OIJ:

“Agentes de la Oficina Especializada Contra la Delincuencia Organizada (OECDO) del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), detuvieron esta tarde a otro costarricense, de 32 años, quien es requerido por las autoridades de los Estados Unidos, para que enfrente en ese país un proceso judicial por el delito de Tráfico Internacional de Drogas y quien se podría convertir en el quinto costarricense en ser extraditado, tras la aprobación de la Ley que reformó el Artículo 32 de la Constitución Política”, indicaron en un comunicado.

Datos preliminares, el OIJ recibió por parte de las autoridades policiales de los Estados Unidos, propiamente de la Fiscalía del Distrito de Dallas, Texas, una solicitud de que este hombre es requerido en ese país, ya que aparentemente estaría vinculado con tráfico internacional de drogas, por lo que “los agentes judiciales procedieron a realizar diligencias policiales y fue propiamente en el sector de La Galera en Curridabat, que se logró su detención.”

Alias “Noni” quedará a las órdenes de las Autoridades Judiciales costarricenses, quienes recibirán la documentación requerida por parte de las autoridades estadounidenses para este proceso de extradición.

Siguientes pasos

Una vez que dicha documentación sea recibida en nuestro país, será analizada por un Tribunal Penal, quien determinará que se cuenta con todos los requisitos para proceder con la extradición y coordinará el plazo determinado con las autoridades de este país norteamericano, señala el OIJ.

“La Asamblea Legislativa aprobó la Ley que reforma el Artículo 32 de la Constitución Política, en la que se determinó que en los casos de Tráfico Internacional de Drogas y Terrorismo, un costarricense puede ser extraditado al país que lo requiera“, apuntó el OIJ.