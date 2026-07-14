Oficialismo ratifica nuevos integrantes de Coprocom pese al rechazo opositor

Con 30 votos a favor del Partido Pueblo Soberano (PPSO) y 25 en contra de las bancadas de oposición, la Asamblea Legislativa ratificó a Marco Vinicio Arroyo Flores como miembro titular de la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom).

Durante la sesión del Plenario de este martes, los diputados oficialistas ratificaron a Giannina Córdoba como miembro titular y Cinthya Zapata Calvo como miembro suplente.

El oficialismo sustentó la ratificación de los miembros de Coprocom en “su capacidad de análisis y compromiso con el interés público”.

“Debo aclarar que esto se trata de una decisión que debe sustentarse en a idoneidad y la probidad de las personas propuestas para dirigir esta institución tan fundamental”, señaló el primer secretario de la Asamblea Legislativa y diputado del PPSO, Gerald Bogantes.

Bogantes, como miembro de la Comisión de Nombramientos, aseveró que se cumplieron todos los requerimientos para ratificarlos en los cargos.

Sin embargo, la oposición se opuso a la ratificación asegurando que los funcionarios no cuentan con la competencia para asumir los cargos.

“Cuando comenzamos este proceso ya estaba cuestionado ante los estratos judiciales y ante la Contraloría General de la República (CGR)”, señaló la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Gianinna Córdoba.

En junio, el Tribunal Contencioso Administrativo rechazó una medida cautelar solicitada contra el procedimiento mediante el cual el Poder Ejecutivo nombró a dos miembros titulares y un miembro suplente de Coprocom.

La denuncia presentada ante el Estado solicita la suspensión del trámite que se encuentra en la Asamblea Legislativa y la suspensión del acto de ratificación por parte de los legisladores.

En el proceso, el Consejo de Gobierno nombró a Marco Arroyo Flores, exviceministro de Economía, Industria y Comercio (MEIC), y a Gianinna Córdoba, exfuncionaria de la Comisión, como los dos miembros titulares del Órgano Superior de Coprocom.

Mientras que Cinthya Zapata, directora de la Dirección de Apoyo al Consumidor del MEIC, fue nombrada miembro suplente de Coprocom.

Coprocom se encarga de proteger la libre competencia y evitar prácticas que perjudiquen el funcionamiento de los mercados. En ese sentido, se investigan acuerdos entre empresas para fijar precios o repartirse mercados, sancionar abusos de empresas con posiciones dominantes y emitir recomendaciones sobre leyes.