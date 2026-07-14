Marta Esquivel propone frenar el cabildeo en nombramientos de la Asamblea

La diputada oficialista, Marta Esquivel, presentó un proyecto de ley para “combatir el cabildeo en los nombramientos públicos de la Asamblea Legislativa” a través de reglas claras “para prevenir cualquier influencia indebida”.

El proyecto, denominado “Reglamento de Transparencia y Anti-Cabildeo en Nombramientos Públicos de la Asamblea Legislativa”, bajo el expediente 25.640, busca regular, transparentar y fiscalizar el proceso de postulación, evaluación y elección de los cargos de mayor relevancia estatal, tales como magistraturas de la Corte Suprema de Justicia, la Contraloría y Subcontraloría General de la República, y la Defensoría de los Habitantes.

Según detalló Esquivel, la iniciativa establece que toda la interacción entre postulantes y los diputados deberá realizarse por medio de audiencias públicas oficiales, “promoviendo procesos abiertos, trazables y accesibles para la ciudadanía”.

“Los costarricenses merecen tener la certeza de que quienes ocupan los cargos más importantes del Estado son elegidos mediante procesos transparentes, objetivos y libres de cualquier tipo de influencia indebida. La confianza en las instituciones también se construye garantizando reglas claras y rendición de cuentas”, dijo Esquivel.

El edificio de la Asamblea Legislativa. Foto: Isaac Villalta.

El proyecto establece:

Principio de Audiencia Pública Única: Toda interacción entre legisladores (sean o no miembros de la Comisión de Nombramientos) y las personas postulantes se realizará exclusivamente en audiencias públicas oficiales, transmitidas en vivo por los medios legislativos y grabadas.

Toda interacción entre legisladores (sean o no miembros de la Comisión de Nombramientos) y las personas postulantes se realizará exclusivamente en audiencias públicas oficiales, transmitidas en vivo por los medios legislativos y grabadas. Prohibición absoluta de encuentros informales: Se prohíbe terminantemente que los diputados, las jefaturas de fracción o los asesores mantengan reuniones privadas, almuerzos, cenas, visitas a despachos o cualquier comunicación telefónica o digital con los aspirantes.

Se prohíbe terminantemente que los diputados, las jefaturas de fracción o los asesores mantengan reuniones privadas, almuerzos, cenas, visitas a despachos o cualquier comunicación telefónica o digital con los aspirantes. Bitácora de contactos involuntarios: Si ocurre un encuentro fortuito o imprevisto fuera de la Asamblea, el diputado tiene la obligación de registrar el incidente en una “Bitácora Pública de Contactos de Nombramientos” en un plazo no mayor a 24 horas, detallando lo conversado.

Elimina voto secreto

Además establece sanciones para cualquier postulante que autorice o tolere gestiones de cabildeo y para los legisladores que participen en esas prácticas.

Por otro lado, para erradicar el cabildeo amparado en el anonimato, la votación final en el Plenario Legislativo será estrictamente pública y nominal. Cada diputado deberá fundamentar de forma breve y por escrito el sentido de su voto, basándose en los criterios técnicos de idoneidad emitidos por la Comisión de Nombramientos.

Diputados del PPSO. Fotografía con fines ilustrativos. Foto: Archivo.

OCDE alertó sobre necesidad de regular el lobby

Un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) evaluó positivamente a Costa Rica en cuanto a políticas para prevenir la corrupción, aunque advirtió que existen vacíos legales para regular el lobby o cabildeo.

Según el informe, el país “cumple con el 0 % de los criterios prácticos de la OCDE en materia de lobby”, pese a que regula las interacciones entre jerarcas de instituciones públicas y los intereses externos mediante una serie de normativas. Además, el país no define conceptos de lobby, no establece sanciones por faltas en esta materia ni prevé el control del Gobierno para velar por la transparencia de estas actividades.