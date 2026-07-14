Frente Amplio impulsa nuevas reglas para proteger a animales domésticos

La diputada del Frente Amplio (FA), María Eugenia Román, presentó un proyecto de reforma integral a la Ley de Bienestar de los Animales (Expediente 25.645).

Esta propuesta busca actualizar la ley vigente (que tiene más de tres décadas de antigüedad) incorporando criterios de la Sala Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Un proyecto que nace desde las organizaciones, desde las personas, desde las comunidades que llevamos años trabajando en conjunto y que logramos presentarlo hoy, culminando esta etapa para proteger y reconocer a los animales domésticos como seres sintientes”, señaló Román.

María Eugenia Román, diputada del FA.

Los pilares fundamentales del proyecto de ley son:

Reconocimiento como “seres sintientes”: Define legalmente a los animales como seres capaces de sentir dolor, miedo y angustia, estableciendo que tienen un derecho inherente al buen trato, respeto y protección derivado de su propia naturaleza.

Define legalmente a los animales como seres capaces de sentir dolor, miedo y angustia, estableciendo que tienen un derecho inherente al buen trato, respeto y protección derivado de su propia naturaleza. Los cinco componentes del bienestar animal: Incorpora y reconoce explícitamente los cinco dominios clave para evaluar la calidad de vida de los animales: nutrición, entorno, salud, comportamiento y estado mental.

Incorpora y reconoce explícitamente los cinco dominios clave para evaluar la calidad de vida de los animales: nutrición, entorno, salud, comportamiento y estado mental. Regulación de la reproducción forzada: Regula de forma estricta la reproducción forzada de animales domésticos o domesticados con fines lucrativos, con el objetivo de que se realice garantizando la seguridad, protección y bienestar de los animales.

Regula de forma estricta la reproducción forzada de animales domésticos o domesticados con fines lucrativos, con el objetivo de que se realice garantizando la seguridad, protección y bienestar de los animales. Prohibición de exhibiciones perjudiciales: Regula la exhibición y espectáculos de animales en condiciones que afecten su salud y bienestar, abordando específicamente la problemática de mantenerlos en vitrinas, jaulas o espacios muy limitados.

“Queremos con esta iniciativa hacer regulaciones para los refugios, para las casas cunas, pero también regular lo de las sanciones, establecer las graduales, leves, graves y muy graves, de manera tal que se pueda tomar en cuenta la gravedad del acto cometido contra estas mascotas”, señaló Román.

El proyecto clasifica las infracciones de manera gradual en leves, graves y muy graves, según la severidad del acto cometido.

También eleva las multas hasta un máximo de 50 salarios base para los casos más graves. Además, establece que todo el dinero recaudado por concepto de multas se destinará directamente a fortalecer la capacidad técnica, operativa y administrativa del Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa), que es la institución encargada de aplicar la ley.