Magistrados eligen presidencia de la Corte Suprema de Justicia

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 25 de octubre de 2026

La Corte Suprema de Justicia llevará a cabo este lunes el proceso de selección para elegir a la persona que asumirá la Presidencia de la institución por los próximos cuatro años.

En esta ocasión tres magistrados de la Sala III y una de la Sala I intentará llegar al puesto que dejó semanas atrás Orlando Aguirre Gómez.

Esta sería una votación histórica para el país y para su configuración institucional. Esto porque actualmente, la presidencia de la República está en manos de Laura Fernández, mientras que la Asamblea Legislativa es encabezada por la diputada oficialista Yara Jiménez.

¿Quiénes son las tres mujeres candidatas a la presidencia de la Corte?

Es decir, una tercera mujer podría asumir la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, lo que marcaría un hito en la representación femenina en las más altas esferas del poder político y judicial.

En 200 años de historia del Poder Judicial, solo una mujer (Zarela Villanueva Monge, entre 2013 y 2017) ha presidido la Corte Suprema.

El procedimiento de elección se fundamenta en el artículo 59, inciso 6), de la Ley Orgánica del Poder Judicial (reformado mediante la Ley No. 10325 del 9 de noviembre de 2022).

La sesión de debate y elección será dirigida por el magistrado Aguirre, al ser la persona integrante titular con mayor tiempo de servicio que no figura como candidata en el proceso.

Previo a la votación, se realizará un debate público cuyo reglamento fue fijado de común acuerdo entre la presidencia de la sesión y las personas candidatas.

Cada aspirante dispondrá de 20 minutos para exponer sus propuestas ante la Corte Plena, plazo ampliable hasta por 5 minutos adicionales, pudiendo utilizar los recursos técnicos que considere necesarios.

Asimismo, las y los magistrados podrán formular una pregunta a cada candidatura, con una duración máxima de 1 minuto para preguntar y 2 minutos para responder.

El orden de exposición, fijado mediante rifa, será: Damaris Vargas, Gerardo Rubén Alfaro, Patricia Solano y Patricia Vargas.

Concluido el debate, se procederá de inmediato a la votación pública con la participación de las magistraturas titulares y suplentes nombradas para el día designado.

Para resultar electa y ganar la Presidencia, la persona candidata deberá obtener al menos 12 votos, correspondientes a la mayoría absoluta del pleno.

El mecanismo contempla hasta cinco rondas de votación en la misma sesión: tres iniciales y, de no haber elección, un receso obligatorio de al menos 20 minutos antes de las dos restantes.

Si tras estas cinco rondas no se alcanza la mayoría requerida, se convocará a una segunda jornada de votación una semana después.

Durante ese intervalo o el mismo día de la nueva sesión podrán proponerse nuevas candidaturas, mientras que quienes ya participaron en el primer debate no estarán obligados a repetir su exposición.

De persistir la falta de consenso, se realizarán convocatorias semanales sucesivas hasta concretar la elección.

Contexto histórico

Tras 200 años de existencia del Poder Judicial, solo una mujer ha ocupado este cargo en la Corte Suprema de Justicia, la magistrada de la Sala II, Zarela Villanueva.

En esta ocasión, tres de las cuatro personas que aspiran al puesto de la presidencia son mujeres, lo que aumenta las posibilidades de que una figura femenina repita liderando al Poder Judicial.

A esto se suma que en este momento dos Poderes de la República son liderados por mujeres: Laura Fernández en el Ejecutivo y Yara Jiménez en el Ejecutivo.

En caso de la persona electa en el Poder Judicial sea una mujer, tres figuras femeninas estarán a cargo de los Poderes de la República.

Tres poderes encabezados por mujeres: El hito histórico que podría consolidar Costa Rica

Además, hay que destacar que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), tiene como presidenta a una mujer, la magistrada Eugenia Zamora.

El Poder Judicial cumplió recientemente 200 años de existencia, después de que el 1 de octubre de 2026 se instalará su primera presidencia, que quedó en manos de José Simeón Guerrero de Arcos.

Desde esa fecha la Corte Suprema de Justicia ha visto pasar por el cargo de la presidencia a un total de 47 personas, donde la magistratura con más tiempo en el cargo fue Fernando Baudrit Solera, con 20 años (1955- 1975).