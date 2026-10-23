Tres poderes encabezados por mujeres: El hito histórico que podría consolidar Costa Rica

Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

Con Laura Fernández en la Presidencia de la República y Yara Jiménez al frente de la Asamblea Legislativa, la eventual elección de una magistrada en la Corte Suprema de Justicia colocaría, por primera vez en la historia del país, a tres mujeres al mando de los tres poderes del Estado.

Configuración del poder sin precedentes

El mapa político costarricense se encuentra a las puertas de un cambio simbólico e institucional de gran trascendencia. Actualmente, la Presidencia de la República es ejercida por Laura Fernández, mientras que el Directorio de la Asamblea Legislativa está liderado por la diputada oficialista Yara Jiménez.

Este panorama traslada la atención pública al próximo 26 de octubre de 2026, fecha en que la Corte Plena elegirá a la persona que presidirá el Poder Judicial.

Con tres candidatas en la contienda (Damaris Vargas Vásquez, Patricia Solano Castro y Patricia Vargas González) frente a una sola candidatura masculina (Gerardo Rubén Alfaro Vargas), existe una probabilidad matemática del 75% de que la cúpula judicial sea asumida por una mujer.

De concretarse, Costa Rica registraría un hito inédito en más de dos siglos de vida republicana: la conducción simultánea del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial por parte de liderazgos femeninos.

Yara Jiménez, presidenta del Congreso y Laura Fernández, presidenta de la República. Foto: Mauricio Aguilar.

Diversas organizaciones de la sociedad civil y la academia han alzado la voz para señalar que la presencia de mujeres en las magistraturas no debe limitarse a la representatividad numérica, sino traducirse en un acceso efectivo a los puestos de máxima decisión:

Escuela de Ciencias Políticas de la UCR (ECP)

En un pronunciamiento formal de su Asamblea, la ECP visibilizó la brecha histórica en el Poder Judicial, recordando que en más de 200 años solo una mujer (Zarela Villanueva Monge, entre 2013 y 2017) ha presidido la Corte Suprema. La unidad académica enfatizó que contar con magistradas en el Plenario es insuficiente si persisten barreras estructurales que limitan su llegada a la presidencia institucional.

Foro de Mujeres Políticas por Costa Rica

Mediante un manifiesto público, la organización calificó la jornada electoral como una “oportunidad histórica” para consolidar el compromiso democrático con la igualdad de género. Subrayaron que la persona elegida no solo debe encarnar el liderazgo femenino, sino velar con firmeza por la independencia judicial, los principios constitucionales y la integridad ética.

El análisis de las expertas

El contexto del proceso electoral fue analizado por especialistas en materia política y judicial, quienes abordaron tanto los retos sistémicos como las implicaciones del posible resultado:

La politóloga Ilka Treminio visibilizó los obstáculos adicionales que enfrentan las mujeres en el ejercicio del poder:

“Las mujeres se enfrentan a mucho acoso, se enfrentan además a hostigamiento; la violencia política contra las mujeres en todos estos espacios siempre es muy dura”, expresó la experta.

Pese a ese entorno, Treminio resaltó el impacto pedagógico y simbólico que tendría un triunfo femenino en la Corte:

“Estaríamos en un escenario país donde serían tres mujeres quienes están ocupando [las jefaturas de los poderes del Estado]… sería una señal muy positiva para poder hacer que otras mujeres aspiren a estos cargos”.

Por su parte, Evelyn Villarreal, investigadora del programa Estado de la Justicia, analizó las probabilidades y los requerimientos del cargo:

“Tenemos de cuatro candidatos tres mujeres, o sea probabilísticamente hay un 75% de oportunidades de que quede una mujer, así que creo que es una oportunidad para cumplir con ese estándar internacional”.

Villarreal añadió que la persona al frente de la Corte debe actuar como un “director de orquesta” que garantice la cohesión institucional, por lo que la integridad impecable debe ser el criterio central al emitir el voto.

Para obtener el triunfo el próximo lunes, la candidatura ganadora necesitará el respaldo de al menos 12 votos en la Corte Plena. Tras las presentaciones de planes de trabajo y el periodo de preguntas, la votación definirá si Costa Rica consolida una inédita configuración de liderazgo femenino en los tres poderes de la República.