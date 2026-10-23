¿Quiénes son las tres mujeres candidatas a la presidencia de la Corte?

Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

El próximo lunes 26 de octubre de 2026, la Corte Plena celebrará la votación para definir la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia para un mandato de cuatro años.

Para obtener el triunfo, la candidatura ganadora deberá alcanzar la mayoría absoluta de al menos 12 votos entre las magistraturas elegibles.

En el proceso electoral participan cuatro aspirantes, de los cuales tres son mujeres:

Damaris Vargas Vásquez (Magistrada de la Sala Primera).

(Magistrada de la Sala Primera). Patricia Solano Castro (Magistrada de la Sala de Casación Penal).

(Magistrada de la Sala de Casación Penal). Patricia Vargas González (Magistrada de la Sala de Casación Penal).

(Magistrada de la Sala de Casación Penal). Gerardo Rubén Alfaro Vargas (Magistrado de la Sala de Casación Penal).

Cada candidatura contará con un tiempo de exposición de entre 20 y 25 minutos para detallar sus propuestas de trabajo, seguido de un periodo de preguntas y respuestas formuladas por las magistradas y magistrados.

Perfil de las candidatas: Trayectoria y experiencia judicial

Damaris Vargas Vásquez: Es magistrada titular de la Sala Primera desde enero de 2020 y suma más de 30 años de servicio en el Poder Judicial. Es licenciada en Derecho y Notaria por la Universidad de Costa Rica (UCR), con una Maestría en Administración de Empresas del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) y candidata a doctora. Destaca por su trayectoria como jueza agraria, presidenta del Tribunal Agrario durante diez años y coautora del Código Procesal Agrario.

Fotografía Mauricio Aguilar

Patricia Solano Castro: Asumió como magistrada de la Sala de Casación Penal en noviembre de 2018 y ocupa la Vicepresidencia de la Corte Suprema de Justicia. Licenciada en Derecho por la UCR y máster en Administración de Justicia Penal por la Universidad Nacional (UNA), cuenta con tres décadas de carrera en la judicatura, destacándose como jueza del Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José.

Fotografía Raquel Vargas

Patricia Vargas González: Se ha desempeñado como jueza del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal y abogada letrada de la Sala de Casación Penal. Es Doctora en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca (España) con la máxima distinción cum laude y máster en Ciencias Penales por la UCR con graduación de honor. Mantiene una amplia labor como docente universitaria, investigadora y autora de publicaciones jurídicas.

Fotografía Isaac Villalta

Un hito histórico tras más de 200 años de hegemonía masculina

En más de 200 años de historia del Poder Judicial de Costa Rica, solo una mujer ha ejercido la Presidencia de la Corte Suprema: Zarela Villanueva Monge, durante el periodo 2013-2017. Actualmente, las mujeres representan el 38,1% de los puestos propietarios de la Corte Plena (8 de 21 magistraturas ocupadas).

Organizaciones como el Foro de Mujeres Políticas por Costa Rica y la Escuela de Ciencias Políticas de la UCR han expresado que esta elección constituye una oportunidad histórica para consolidar la paridad de género y reconocer la capacidad del liderazgo femenino en la cúpula judicial.

Retos, simbolismo e integridad

En el análisis del proceso electoral, la politóloga Ilka Treminio enfatizó los obstáculos de género en el ascenso profesional:

“Imagínese, en 200 años hemos tenido solamente una mujer como presidenta de la Corte… las mujeres se enfrentan a mucho acoso, se enfrentan además a hostigamiento; la violencia política contra las mujeres en todos estos espacios siempre es muy dura”, explica la experta.

Asimismo, Treminio subrayó el mensaje institucional de una eventual victoria femenina:

“Estaríamos en un escenario país donde serían tres mujeres quienes están ocupando [las jefaturas de los poderes del Estado]… sería una señal muy positiva para poder hacer que otras mujeres aspiren a estos cargos”, mencionó.

Por su parte, Evelyn Villarreal, coordinadora del programa Estado de la Justicia, resaltó el perfil ético requerido para conducir el Poder Judicial:

“La figura de la presidencia termina siendo una especie de director de orquesta… si me pone a escoger solo una característica, yo escogería integridad… Tiene que ser una persona impecable”, asegura Villarreal.

La coordinadora añadió además el factor probabilístico de la contienda: