¿Quiénes son las tres mujeres candidatas a la presidencia de la Corte?

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El próximo lunes 26 de octubre de 2026, la Corte Plena celebrará la votación para definir la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia para un mandato de cuatro años.
Para obtener el triunfo, la candidatura ganadora deberá alcanzar la mayoría absoluta de al menos 12 votos entre las magistraturas elegibles.
En el proceso electoral participan cuatro aspirantes, de los cuales tres son mujeres:
Cada candidatura contará con un tiempo de exposición de entre 20 y 25 minutos para detallar sus propuestas de trabajo, seguido de un periodo de preguntas y respuestas formuladas por las magistradas y magistrados.
En más de 200 años de historia del Poder Judicial de Costa Rica, solo una mujer ha ejercido la Presidencia de la Corte Suprema: Zarela Villanueva Monge, durante el periodo 2013-2017. Actualmente, las mujeres representan el 38,1% de los puestos propietarios de la Corte Plena (8 de 21 magistraturas ocupadas).
Organizaciones como el Foro de Mujeres Políticas por Costa Rica y la Escuela de Ciencias Políticas de la UCR han expresado que esta elección constituye una oportunidad histórica para consolidar la paridad de género y reconocer la capacidad del liderazgo femenino en la cúpula judicial.
En el análisis del proceso electoral, la politóloga Ilka Treminio enfatizó los obstáculos de género en el ascenso profesional:
“Imagínese, en 200 años hemos tenido solamente una mujer como presidenta de la Corte… las mujeres se enfrentan a mucho acoso, se enfrentan además a hostigamiento; la violencia política contra las mujeres en todos estos espacios siempre es muy dura”, explica la experta.
Asimismo, Treminio subrayó el mensaje institucional de una eventual victoria femenina:
“Estaríamos en un escenario país donde serían tres mujeres quienes están ocupando [las jefaturas de los poderes del Estado]… sería una señal muy positiva para poder hacer que otras mujeres aspiren a estos cargos”, mencionó.
Por su parte, Evelyn Villarreal, coordinadora del programa Estado de la Justicia, resaltó el perfil ético requerido para conducir el Poder Judicial:
“La figura de la presidencia termina siendo una especie de director de orquesta… si me pone a escoger solo una característica, yo escogería integridad… Tiene que ser una persona impecable”, asegura Villarreal.
La coordinadora añadió además el factor probabilístico de la contienda:
“Tenemos de cuatro candidatos tres mujeres, o sea probabilísticamente hay un 75% de oportunidades de que quede una mujer, así que creo que es una oportunidad para cumplir con ese estándar internacional”, finalizó.