Local de Ciudad del Este se pronuncia tras incendio: Lo perdieron todo

Fecha de publicación: 27 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de septiembre de 2026

Tras el voraz incendio registrado la mañana de este sábado en el centro comercial Ciudad del Este, en Curridabat, el parque de atracciones y área gastronómica Kids Venture emitió un conmovedor comunicado oficial para referirse a la destrucción de sus instalaciones.

El fuego, que afectó el tercer nivel del complejo comercial y se concentró en el sector destinado al área de juegos, consumió por completo el espacio del comercio. Ante la emergencia, la representación de Kids Venture expresó su pesar por la pérdida del inmueble:

“Hoy un incendio afectó nuestras instalaciones y se llevó un espacio que construimos con muchísimo cariño”.

Pese a los daños materiales, el establecimiento envió un mensaje de resiliencia y cercanía a las familias que frecuentaban el lugar:

“Nos duele profundamente, pero hay algo que permanece intacto: todo lo que construimos juntos. Las risas, las aventuras y tantos momentos compartidos con cada familia que ha sido parte de Kidsventure”.

Respecto al futuro del comercio, la empresa detalló que se mantendrá a la expectativa de las evaluaciones e investigaciones a cargo del Cuerpo de Bomberos para esclarecer el origen del siniestro: