Fecha de publicación: 27 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de septiembre de 2026

La empresa administradora del centro comercial Ciudad del Este, Grupo Zeta, emitió un comunicado oficial este sábado para informar sobre la atención del incendio registrado durante la mañana en sus instalaciones en Curridabat.

Control rápido y sin daños personales

Según detalló la administración, el incidente ocurrió en uno de los locales comerciales ubicados en la primera etapa del complejo.

La rápida activación de los sistemas internos de protección contra incendios, sumada a la respuesta oportuna del Cuerpo de Bomberos, permitió controlar el fuego en poco tiempo y mantener la afectación circunscrita únicamente al establecimiento donde se originó. Además, se confirmó que no se registraron personas lesionadas.

Declaraciones de la administración y plan de reapertura

El gerente general de Grupo Zeta, Marco Garro, destacó el compromiso de la organización con la seguridad de la comunidad.

“Nuestra prioridad absoluta es garantizar la seguridad de nuestros visitantes, colaboradores y socios comerciales”, dijo.

Garro agradeció la pronta intervención de las autoridades de emergencia y explicó que la empresa se enfoca ahora en la revisión y reacondicionamiento del inmueble con la meta de retomar las operaciones con total normalidad a partir de mañana domingo 27 de setiembre.

Investigación de causas y labores en el sitio

Las causas que provocaron el siniestro se encuentran bajo investigación de la Dirección de Ingeniería de Bomberos. Durante el resto de la jornada, las cuadrillas de Grupo Zeta y del centro comercial se mantendrán concentradas en la limpieza, inspección y acondicionamiento de las áreas contiguas al punto del suceso.

La firma reiteró su agradecimiento a los equipos de socorro, así como a sus clientes, comercios y colaboradores por la comprensión mostrada ante el incidente.

Situación en comercios y salas de cine

De acuerdo con las estimaciones preliminares del Cuerpo de Bomberos, la emergencia fue reportada en el tercer nivel del edificio, una estructura de aproximadamente 6.000 metros cuadrados donde se ubican las salas de cine.

La conflagración provocó daños en una superficie superior a los 1.000 metros cuadrados —focalizados principalmente en un sector esquinero destinado a zona de juegos—, aunque la labor de las autoridades logró salvar unos 5.000 metros cuadrados del resto del complejo comercial.

Por su parte, la cadena Nova Cinemas anunció el cierre indefinido de sus instalaciones en Curridabat hasta nuevo aviso. Para atender a los usuarios con boletos comprados, la empresa comunicó que se pondrá en contacto directo con los afectados, habilitó la cuenta de correo [email protected] e indicó que los tiquetes se podrán hacer efectivos en cualquiera de sus otros complejos a partir de este sábado.