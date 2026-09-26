Nova Cinemas se pronuncia tras voraz incendio en Ciudad del Este

Fecha de publicación: 27 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de septiembre de 2026

Tras la emergencia provocada por un incendio de grandes proporciones en el centro comercial Ciudad del Este, la cadena Nova Cinemas emitió un comunicado oficial anunciando el cierre indefinido de sus instalaciones en Curridabat.

Cierre de instalaciones y atención a clientes con entradas

Ante el siniestro ocurrido en el complejo comercial, la empresa comunicó a sus usuarios que la sede de Curridabat permanecerá cerrada hasta nuevo aviso.

Como parte de las medidas de contingencia, Nova Cinemas detalló que se estará contactando directamente con las personas que ya contaban con boletos comprados. De igual forma, la cadena invitó a los afectados a hacer efectivas sus entradas, a partir de hoy, en cualquier otro de sus complejos de cines. Para atender consultas o requerimientos adicionales, habilitaron la cuenta de correo electrónico [email protected].

Daños concentrados en área de juegos y cines

El siniestro fue reportado el 26 de septiembre de 2026 en el tercer nivel del inmueble, una estructura de aproximadamente 6.000 metros cuadrados donde se ubican las salas de cine.

De acuerdo con las estimaciones preliminares del Cuerpo de Bomberos, las llamas provocaron daños en un área superior a los 1.000 metros cuadrados, concentrándose la mayor afectación en un sector esquinero destinado aparentemente a una zona de juegos.

Bomberos lograron salvar 5.000 metros cuadrados

La movilización de varias estaciones de bomberos tras la alerta inicial permitió controlar el avance del fuego y salvar unos 5.000 metros cuadrados del resto del centro comercial.

En este momento, personal especializado de la Dirección de Ingeniería de Bomberos se encuentra trabajando en la escena para identificar el punto exacto donde comenzó el siniestro y determinar las causas que lo provocaron.