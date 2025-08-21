El dueño del perro de raza pitbull, que habría mordido a un niño en el centro comercial Multiplaza en Escazú, ya habría sido identificado.

Así lo confirmó a Diario Extra, Fred Martínez, abogado de la familia del menor, quien indicó que sostuvieron una reunión con el agente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que tiene a cargo el caso.

“Tuvimos una reunión con el investigador del OIJ que nos indica que la persona se encuentra debidamente identificada en el proceso penal”, dijo.

Ahora están a la espera que las autoridades rindan un informe que será presentado ante la Fiscalía, para que se decida si exista una comisión del delito o no, por lo cual hasta podría desestimarse la causa penal.

“Por nuestro lado, vamos a valorar los elementos de prueba que se han recabado, como los videos y otras declaraciones, decidiremos si continuamos por la vía penal o nos dirigimos por la vía civil”, explicó.

Aunque no conoce la manera en que se identificó al dueño del animal, Martínez supone que pudo ser por medio de los videos del centro comercial en diversos puntos, que pudieron haber captado como se desplazó el sospechoso.

Aunque se trata de un delito bastante particular, considera que hay una posibilidad de que las autoridades valoren continuar con este proceso penal.