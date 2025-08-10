Un niño de 7 años fue mordido por un perro en Multiplaza Escazú.

La madre de la víctima puso una denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) durante este domingo y realizó un posteo que se ha viralizado.

El incidente ocurrió la noche del sábado, aproximadamente a las 7:15 p.m., cuando el animal descendía por las escaleras eléctricas y, según afirma la madre del menor, atacó al niño sin provocación.

La víctima presentó una herida abierta que requirió atención médica.

La madre indicó que el niño se encontraba en estado de shock tras el ataque y fue asistido luego de un retraso en la llegada de la ambulancia, la cual tardó cerca de 30 minutos en atender la emergencia, y llevó al menor al Hospital Nacional de Niños.

De acuerdo a la madre del menor, el centro comercial carecía de protocolos claros para este tipo de situaciones, y el personal de seguridad no pudo brindar asistencia inmediata, alegando falta de personal capacitado fuera del horario laboral regular.

Además, señaló que no se les informó sobre pólizas o seguros que respalden a víctimas en casos similares.

De acuerdo a la madre del menor, el perro no portaba bozal y los dueños abandonaron el lugar sin asumir responsabilidad por el ataque.

La familia también denunció que el centro comercial se negó a entregar las grabaciones de las cámaras de seguridad relacionadas con el incidente.

Durante este domingo se le envió un correo al Centro Comercial para conocer su posición, pero al cierre de edición no se ha obtenido respuesta.