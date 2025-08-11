El dueño del perro que mordió a un menor en Multiplaza Escazú debe asumir la responsabilidad legal de lo ocurrido, asegura la organización Frente por la vida.

Para la agrupación animalista, el perro “es totalmente inocente” y debe ser su dueño quien asuma las consecuencias del hecho.

“Acá tenemos que analizar muy seriamente que llevar a una mascota, en este caso un perro a un establecimiento comercial, que no es un ambiente normal para ellos podemos, tener diferentes situaciones “, dijo Juan Carlos Peral, representante de la organización.

Leer: Perro atacó niño en Multiplaza Escazú: madre hace denuncia en OIJ

Además, indicó que el perro puede estar siendo sometido a un “momento de angustia y estrés”, porque no es normal para él estar entre tantas personas.

“Ahora tanto los dueños de este perro tienen que enfrentar su responsabilidad penal y civil y el centro comercial su responsabilidad civil, por haber permitido el ingreso de este animal, no hay excusa”, dijo.

Además, señaló que la seguridad privada falló, porque debió haber pedido los datos de la persona dueña del animal.

Hasta el momento no se ha brindado un pronunciamiento oficial de Multiplaza a lo ocurrido el fin de semana.