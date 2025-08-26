Las autoridades judiciales confirmaron la identidad de las personas que murieron la noche del lunes en un ataque ocurrido en el sector de El Cocal de Quepos, donde una vivienda fue incendiada tras una balacera.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), las víctimas son una menor de 16 años, un hombre de apellido Bonilla de 53 años y otro identificado con el apellido Zúñiga, de 32 años.

“Se indica que hay una casa que le prendieron fuego y al parecer dentro de la vivienda encontraron un sujeto que todavía no ha sido identificado y una femenina menor de edad de 16 años. Ambos presentan heridas por proyectil de arma de fuego en su cuerpo”, detalló el OIJ.

Según la información preliminar, las 3 personas presentaban heridas de arma de fuego en sus cuerpos y la vivienda en la que se encontraban fue incendiada. Los cuerpos estaban casi calcinados al momento del hallazgo.

A unos 100 metros de la vivienda. , los agentes también ubicaron a otro hombre , quien habría intentado huir de los atacantes, pero fue alcanzado y asesinado con disparos.

“Al parecer, él salió huyendo de quienes serían sus perpetradores, salió huyendo del lugar, sin embargo, fue alcanzado a 100 metros de la vivienda donde también fue aparentemente ultimado por proyectil de arma de fuego“, agregó el OIJ.

En el mismo hecho, otra persona resultó herida de bala y fue trasladada al hospital Max Terán, donde permanece bajo atención médica.

El caso continúa en investigación por parte de los agentes judiciales, quienes manejan como principal hipótesis un ajuste de cuentas, aunque aún se busca esclarecer los detalles de lo ocurrido.