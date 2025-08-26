Un ataque en la zona de El Cocal, en Quepos, dejó como víctima a una menor de 16 años que fue hallada sin vida dentro de una vivienda incendiada, junto a un hombre aún no identificado.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que ambos presentaban heridas de bala en el cuerpo.

“Se indica que hay una casa que le prendieron fuego y al parecer dentro de la vivienda encontraron un sujeto que todavía no ha sido identificado y una femenina menor de edad de 16 años. Ambos presentan heridas por proyectil de arma de fuego en su cuerpo”, detalló el OIJ.

Atención del incendio en la casa.

Los cuerpos estaban casi calcinados al momento del hallazgo.

A unos 100 metros de la vivienda, los agentes también ubicaron a otro hombre sin identificar, quien habría intentado huir de los atacantes, pero fue alcanzado y asesinado con disparos.

“Al parecer, él salió huyendo de quienes serían sus perpetradores, salió huyendo del lugar, sin embargo, fue alcanzado a 100 metros de la vivienda donde también fue aparentemente ultimado por proyectil de arma de fuego“, agregó el OIJ.

Una cuarta persona resultó herida por impactos de bala y fue trasladada al Hospital Max Terán, aunque su condición de salud no ha sido confirmada.

El OIJ indicó que el caso se encuentra en investigación y, de forma preliminar, se maneja la hipótesis de un posible ajuste de cuentas.

Las autoridades no han establecido los motivos ni quién sería el dueño de la vivienda incendiada.