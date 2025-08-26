El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en Quepos atendió la noche de este lunes un hecho violento en la zona conocida como El Cocal, donde al menos 3 personas murieron y una más resultó herida.

“Se indica que hay una casa que le prendieron fuego y al parecer dentro de la vivienda encontraron un sujeto que todavía no ha sido identificado y una femenina menor de edad de 16 años. Ambos presentan heridas por proyectil de arma de fuego en su cuerpo”, señaló el OIJ.

Atención del incendio en la casa.

Las autoridades indicaron que los cuerpos, además, estaban casi calcinados.

Asimismo, a unos 100 metros de la vivienda fue localizado otro hombre fallecido aun sin identificar.

“Al parecer, él salió huyendo de quienes serían sus perpetradores, salió huyendo del lugar, sin embargo, fue alcanzado a 100 m de la vivienda donde también fue aparentemente ultimado por proyectil de arma de fuego“, agregó el OIJ.

La cuarta víctima, que también presenta impactos de bala, fue trasladada de emergencia al Hospital Max Terán de Quepos. Su estado de salud no ha sido confirmado.

Aunque la investigación se encuentra en una etapa preliminar, el OIJ indicó que el caso podría estar relacionado con un ajuste de cuentas. Sin embargo, se desconocen los motivos y aún no se ha determinado quién era el propietario de la vivienda incendiada.