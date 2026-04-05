Hallan cuerpos de jóvenes desaparecidos en estas playas

Fecha de publicación: 17 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 17 de octubre de 2026

La Cruz Roja Costarricense confirmó la tarde de este domingo la localización de los cuerpos de dos jóvenes que se encontraban desaparecidos tras accidentes acuáticos ocurridos en el Pacífico Central.

El primer hallazgo se dio en el sector de Quepos, donde unidades de rescate lograron ubicar a una de las personas desaparecidas, cuyo cuerpo fue recuperado y entregado a las autoridades correspondientes.

Posteriormente, una alerta brindada por una lancha pesquera permitió ubicar un segundo cuerpo en el sector de Esterillos, en Parrita.

Tras recibir la información, la Cruz Roja despachó unidades de primera respuesta al lugar, donde se logró localizar el cuerpo, confirmar su identidad y coordinar su entrega a las autoridades.

Ambos casos están relacionados con incidentes ocurridos en playas de la zona, específicamente en Playa Bejuco y Playa Esterillos.