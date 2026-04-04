Un amplio operativo de búsqueda se mantiene activo en Manuel Antonio, Quepos, tras la desaparición de un joven que fue arrastrado por una corriente marina la mañana del Viernes Santo en playa Espadilla.

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja Costarricense, el incidente ocurrió alrededor de las 6:40 a. m., cuando 2 jóvenes ingresaron al mar. Sin embargo, uno de ellos no logró salir, lo que activó de inmediato los protocolos de emergencia.

Desde entonces, distintas instituciones han unido esfuerzos para tratar de ubicar al desaparecido. El Ministerio de Seguridad Pública (MSP) informó que en el operativo participan una aeronave del Servicio de Vigilancia Aérea y una embarcación del Guardacostas, con el objetivo de ampliar el rango de búsqueda tanto por aire como por mar.

Video: MSP.

En tierra, la Cruz Roja mantiene desplegadas unidades de soporte básico, así como personal especializado en rescate acuático. Además, se han incorporado equipos tecnológicos como drones, que permiten rastrear zonas de difícil acceso y mejorar la visibilidad en áreas costeras.

Pese al despliegue de recursos y al trabajo conjunto entre las autoridades, hasta el momento no se ha logrado ubicar al joven, por lo que las labores continúan por parte de las autoridades.