Un menor de 17 años se encuentra desaparecido luego de ser arrastrado por una corriente de resaca en playa Bejuco, Puntarenas, según confirmó la Cruz Roja Costarricense.

Video: Cruz Roja.

El incidente fue reportado alrededor de la 1:00 p. m., momento en que se alertó a los cuerpos de emergencia sobre una persona que estaba siendo arrastrada por el mar. Unidades cercanas se desplazaron de inmediato al sitio y, al llegar, verificaron la situación.

De acuerdo con Jorge Matamoros, coordinador operativo regional de la Cruz Roja, tras la llegada de los equipos, se confirmó que se trataba de un joven que fue arrastrado por una corriente de resaca y que permanece desaparecido.

Video: Cruz Roja.

En este momento, la Cruz Roja mantiene un operativo de búsqueda activa en la zona, con la participación de 5 vehículos de emergencia y 10 cruzrojistas. Las labores incluyen rastreos por tierra y aire, con el apoyo de una unidad de drones.

Video: Cruz Roja.